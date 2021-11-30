Сегодня исполняется год со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации.

Лачынский район был возвращен АР согласно положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении.

Лачынский район — один из самых больших и живописных уголков Азербайджана.

1 декабря 2020 года подразделения Азербайджанской армии вошли в Лачын и подняли там флаг Азербайджана.

В настоящее время в Лачыне ведутся восстановительные работы, создается новая инфраструктура.