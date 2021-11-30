Сегодня исполняется год со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации.
Лачынский район был возвращен АР согласно положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении.
Лачынский район — один из самых больших и живописных уголков Азербайджана.
1 декабря 2020 года подразделения Азербайджанской армии вошли в Лачын и подняли там флаг Азербайджана.
В настоящее время в Лачыне ведутся восстановительные работы, создается новая инфраструктура.