Лидеры 27 стран ЕС выступили с совместным заявлением накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

ЕС не успокоится, пока Украина не победит и не будет восстановлена после войны, подчеркивают они в заявлении.

Лидеры стран блока подчеркнули, что Украина является «частью европейской семьи», и украинский народ продемонстрировал «решимость в защите демократии и свободы, стойкость перед лицом трудностей и достоинство, когда столкнулся с преступлениями России».

«Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в политической, экономической, гуманитарной, финансовой и военной сферах, в том числе посредством быстрых скоординированных закупок у европейской промышленности. Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего мы будем стремиться использовать замороженные и обездвиженные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Мы и дальше будем усиливать коллективное давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну», – заявляют европейские лидеры.

Страны ЕС будут солидарны с Украиной и украинским народом «сколько потребуется», убеждают лидеры стран блока.

«Мы поддерживаем мирную формулу президента Зеленского. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы Украина восторжествовала, уважение международного права, восстановление мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, восстановление Украины и восстановление справедливости», – подчеркнули лидеры.

Напомним, днем ранее в Варшаве встретились лидеры «Бухарестской десятки» – девяти стран НАТО из Центральной и Восточной Европы. Они также выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что будут продолжать поддерживать усилия Украины по освобождению своей территории от российских захватчиков столько, сколько потребуется.

Президент США Джо Байден, посетивший на этой неделе Варшаву и Киев, в своем историческом выступлении заявил, что США никогда не устанут помогать Украине и Украина «никогда не станет победой для России». (УНИАН)