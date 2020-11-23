Globe Soccer Awards назвал претендентов на звание «Футболист века»

Globe Soccer Awards в Twitter назвал претендентов на звание «Футболист века».
Стоит отметить, что речь идет о 21-м столетии.
На награду претендуют: Андреа Пирло (Италия), Андрес Иньеста (Испания), Андрей Шевченко (Украина), Арьен Роббен (Нидерланды), Стивен Джеррард (Англия), Хави (Испания), Зинедин Зидан (Франция), Златан Ибрагимович (Швеция), Криштиану Роналду (Португалия), Дэвид Бекхэм (Англия), Фабио Каннаваро (Италия), Франческо Тотти (Италия), Фрэнк Лэмпард (Англия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Мохамед Салах (Египет), Неймар (Бразилия), Филипп Лам (Германия), Роберт Левандовски (Польша), Роналдиньо (Бразилия), Роналдо (Бразилия), Серхио Рамос (Испания), Икер Касильяс (Испания), Кака (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Лука Модрич (Хорватия), Луиш Фигу (Португалия), Мануэль Нойер (Германия).(Газета.Ru)