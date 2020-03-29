Главы минздрава и минфина Украины подали в отставку в разгар коронавируса

Главы Министерства здравоохранения Илья Емец и Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Второе правительство Зеленского побило рекорды по скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку – в разгар коронавируса. На совещании руководства ВР проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко», – написала нардепка.