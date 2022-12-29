Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим финским коллегой Пекка Хаависто, передает РИА Новости. По информации агентства, одной из основных тем разговора сторон стало стремление Хельсинки в Североатлантический альянс, которому отчасти препятствует Анкара.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. В ходе беседы обсуждались вопросы расширения НАТО», — говорится в сообщении.

Как отмечается, помимо ситуации вокруг интеграции Финляндии в НАТО, стороны также поговорили о конфликте в Украине. В рамках беседы Чавушоглу и Хаависто обсудили последние события на украинской территории.