Главы внешнеполитических ведомств Турции, Финляндии и Швеции обсудили «политику открытых дверей НАТО» на фоне заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция не поддержит вступление еще двух скандинавских стран в альянс, сообщила глава МИД Швеции Анн Линде в своем Twitter.

«Важная встреча с моим коллегой Хаависто и моим коллегой Чавушоглу. Мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и политику открытых дверей НАТО», — пишет Линде.

До этого она писала, что попробует переубедить вместе с коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто министра иностранных дел Турции Мевлета Чавушоглу.