Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили в Дохе вопросы расширения сотрудничества в сфере энергетики и ряд международных проблем. Об этом в понедельник сообщило Катарское информационное агентство.

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Катар и Франция связаны прочными стратегическими отношениями. Он указал на важность развития сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, особенно в сферах энергетики и торговли. Ле Дриан назвал Катар важным стратегическим партнером Франции. По словам министра, необходимо работать вместе, чтобы противостоять новым вызовам в области энергетической и продовольственной безопасности.

Говоря об украинском кризисе, Аль Тани отметил, что «руководство Катара призывает к дипломатическому решению и соблюдению гуманитарного права на Украине. Его французский коллега назвал специальную военную операцию РФ прямой угрозой интересам стран европейского континента.