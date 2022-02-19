Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) на полях Мюнхенской конференции по безопасности встрече выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Как передает ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам прошедших переговоров.

«Мы серьезно обеспокоены угрожающим усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной, в незаконно аннексированном Крыму и в Беларуси. Неспровоцированное и неоправданное наращивание вооруженных сил России, крупнейшее их развертывание на европейском континенте после Второй мировой войны является вызовом глобальной безопасности и мировому порядку», — подчеркивается в заявлении.

Группа семи поддерживает усилия в «нормандском формате» по полной реализации минских соглашений.

«Мы подчеркиваем нашу высокую оценку и неизменную поддержку усилий Германии и Франции в рамках «нормандского процесса» по обеспечению полного выполнения минских соглашений, что является единственным путем к прочному политическому решению конфликта на востоке Украины», — указано в тексте заявления.

В тексте также выражается глубокая признательность за постоянную поддержку усилиям Германии и Франции в рамках «нормандского процесса» по обеспечению полного выполнения минских соглашений, которые являются единственным путем к прочному политическому урегулированию конфликта на востоке Украины.