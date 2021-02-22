Главы МИД ЕС пригрозили санкциями против ответственных за переворот в Мьянме

Евросоюз готов ввести санкции в отношении тех, кто, по мнению сообщества, несет ответственность за переворот в Мьянме. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого на уровне глав МИД проходит в понедельник в Брюсселе.

«В то время как ЕС готов поддержать диалог со всеми ключевыми заинтересованными сторонами для урегулирования ситуации [в Мьянме], совет заявил, что ЕС готов принять ограничительные меры, направленные против тех, кто непосредственно несет ответственность за военный переворот, и их экономических интересов», — отмечается в нем.(ТАСС)