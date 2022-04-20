Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Китая Ван И.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о развитии дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами в различных областях. Были озвучены взаимные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем.

В ходе телефонного разговора были обсуждены аспекты сотрудничества в рамках международных организаций, а также региональные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.