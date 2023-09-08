8 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Джозефом Боррелем.

Как передает АПА со ссылкой на Министерство иностранных дел, в ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, текущая ситуация в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения противоположной стороны позицию Азербайджана относительно текущей ситуации в регионе. Он подчеркнул, что продолжающиеся военно-политические провокации Армении, заявления против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана не служат миру и стабильности в регионе. Он отметил важность предотвращения этих провокаций со стороны Армении.

Было представлена подробная информация о том, что Армения продолжала незаконное использование Лачинской дороги в военных и иных целях в течение почти двух с половиной лет, а необоснованные утверждения о «гуманитарной ситуации в регионе» в настоящее время являются политическими манипуляциями. Несмотря на достигнутое соглашение о одновременной перевозке грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, нарушение этих соглашений и препятствия, создаваемые в отношении перевозок, еще раз подтверждают это.

Было подчеркнуто, что армянские вооруженные силы, до сих пор не выведенные с азербайджанских территорий и напрямую поддерживаемые Арменией, являются основным источником угрозы в регионе.

Во время беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.