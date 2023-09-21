21 сентября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе телефонного разговора было условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

Как сообщает пресс-служба Кремля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным принес свои извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента.

Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание», — говорится в сообщении. Отмечается, что «генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте» в связи с произошедшим.

«Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — указали в пресс-службе главы российского государства.

Согласно сообщению источника ТАСС в Минобороны Российской Федерации, командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, под командованием которого действовали лица, ответственные за трагическую гибель российских миротворцев, был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, были задержаны первоначальные подозреваемые, связанные с этим прискорбным инцидентом.

По словам источника, «Командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от исполнения своих обязанностей. Первые подозреваемые в совершении преступления задержаны.»

Эта акция была предпринята после вызывающего глубокое сожаление события 20 сентября, когда пятеро российских миротворцев погибли, когда их автомобиль попал под обстрел вблизи населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Важно отметить, что этот инцидент произошел во время локальной антитеррористической операции, проводимой в то время Вооруженными силами Азербайджана.