Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян в ходе рабочего визита в РФ обсудил со своим российским коллегой Валерием Герасимовым вопросы региональной безопасности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

«Начальник Генерального штаба ВС Армении представил своему российскому коллеге последние события на армяно-азербайджанской границе, а также текущую ситуацию в Карабахе. Также были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности», — говорится в релизе ведомства.

В ходе встречи обсуждалась тема модернизации Вооруженных сил Армении.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что Герасимов и Асрян обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества. (ТАСС)

