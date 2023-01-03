В Украине открыли уголовное дело в отношении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, по которому ее собираются объявить в международный розыск.

Набиуллина обвиняется в финансировании военной группировки России и организации рублевой зоны на захваченных территориях Украины, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

Главе ЦБ РФ вменяют часть 3 статьи 110 УК Украины — «преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий».

СБУ утверждает, что собрала доказательства по поводу участия Набиуллиной в связанных с войной преступлениях. По данным службы, глава российского ЦБ помогала назначенным Россией местным администрациям блокировать обращение гривны. Также она дала указание об открытии филиалов подконтрольного Кремлю Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финансовых учреждений.

Для введения рубля Россия запретила на аннексированных территориях проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, утверждает СБУ. По данным службы, полученные с украинских территорий рублевые поступления в бюджет России были направлены на финансирование военно-промышленного комплекса и оккупационных военных группировок.

СБУ решает вопрос с объявлением Набиуллиной в международный розыск. Статья, по которой ее обвиняют, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. (moscowtimes.ru)