Главный советник президента США по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин ушел со своего поста и завершил дипломатическую карьеру, сообщил Bloomberg со ссылкой на советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Грин проработал на этом поприще более 30 лет. Причины его отставки не раскрываются. Салливан отметил «ключевую роль» дипломата в усилиях СНБ по привлечению Россиии к ответственности за войну в Украине, а также его работу над поддержкой Киева.

Грин координировал политику США в России и Центральной Азии. Помимо этого он принимал участие в подготовке саммита Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным — мероприятие состоялось в 2021 году в Женеве. После 24 февраля Грин разрабатывал ответ американской администрации на вторжение в Украину.

7 февраля Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Он заявил, что вторжение России в Украину было «испытанием на века», как для США, так и для всего мира. По словам Байдена, США смогли выстоять и создали глобальную коалицию, объединив НАТО против агрессии. Он пообещал, что Вашингтон будет с украинцами «столько, сколько потребуется». (moscowtimes.ru)