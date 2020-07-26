Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи пожаловался на угрозы в эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что письма с угрозами начал получать во время борьбы с коронавирусом. «Ситуация жесткая. Серьезные угрозы мне, моей жене, моим дочерям», — заявил Фаучи. По его словам, политизировать коронавирусную инфекцию недопустимо, поскольку это «отражает разделенность в нашем обществе на политическом уровне».

Инфекционист также отметил, что не понимает враждебный настрой людей. Он признался, что уже сталкивался с угрозами во время борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа.

С начала пандемии число зараженных коронавирусом в США превысило 4,1 миллиона. Свыше 146 тысяч человек умерли от осложнений, связанных с COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается более 15,8 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Жертвами вызванной им болезни COVID-19 стали 641,2 тысячи человек (lenta.ru).