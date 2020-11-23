Главе ОМВД в Дагестане предъявили обвинение по делу о терактах в Москве в 2010 году

Следствие предъявило обвинение главе ОМВД по Кизлярскому району республики Дагестан полковнику полиции Гази Исаеву по делу о терактах в московском метро в 2010 году, в результате которых погибли 39 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Исаев обвиняется в совершении преступлений по статьям «участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «бандитизм», «террористический акт».

Согласно информации следствия, мужчина состоял в преступной организации «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ). В 2009-2010 годах он информировал руководителя сообщества о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях против террористов.

Известно, что россиянин периодически сам перевозил лидеров структурных подразделений группировки по Дагестану, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленной на ней самодельной бомбой на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения теракта.