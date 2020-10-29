Главарь сепаратистов заявил, что Азербайджанская армия находится в 5-ти километрах от Шуши

Главарь карабахских бандитов Араик Арутюнян выступил с призывом к армянскому народу объединиться и единым фронтом выступить против Азербайджана.

«Азербайджанская армия находится в нескольких километрах от Шуши, максимум – в пяти километрах. Сверхзадача противника – захватить Шушу. Как говорится, кто владеет Шушой, тот владеет Арцахом. Хочу, чтобы мы осознали этот момент. Хочу, чтобы мы не просто говорили, а непосредственно участвовали в защите Шуши», — заявил головорез в своем видеообращении, записанном в Шуше.