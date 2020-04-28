Глава ВОЗ поблагодарил президента Азербайджана

На пресс-конференции гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о вкладе Азербайджана в борьбу с пандемией коронавируса как на глобальном, так и на региональном уровнях.

Как сообщает Report, гендиректор заявил, что на недавнем собрании, проведенном по инициативе президента Азербайджана в формате видеоконференции, обсуждалась борьба с коронавирусом.

Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул важность подобных шагов.

Гендиректор ВОЗ высоко оценил глобальный вклад Азербайджана в борьбу с пандемией коронавируса.

По его словам, на эту борьбу с коронавирусом в глобальном масштабе Азербайджан выделил 5 миллионов долларов: «Я вижу усилия президента Азербайджана в этой борьбе на национальном, региональном и глобальном уровнях. Воспользовавшись случаем хочу поблагодарить господина президента за поддержку и объединение усилий в этих трех направлениях».

| 2020-04-28T18:16:55+00:00 28 апреля 2020, 18:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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