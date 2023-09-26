Глава агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр посетит Азербайджан. Визит состоится в ближайшие дни.

В ходе визита будет обсуждаться ситуация в Карабахском регионе Азербайджана.

Отметим, что в настоящее время глава USAID находится в Армении, где она выступила с антиазербайджанскими заявлениями. 25 сентября Саманта Пауэр провела встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Арменпресс, Саманта Пауэр (USAID) на пресс-конференции в посольстве США в Армении, заявила, что несмотря на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Юри Ким о том, что применение вооруженной силы в Нагорном Карабахе недопустимо, эта сила была применена, и США рассматривают вопрос о адекватном ответе на нее.

«Мы пересматриваем нашу помощь в сфере безопасности, но я не хочу в настоящее время делать какие-либо выводы относительно внешней политики США и ответных мер», — отметила Пауэр.

Она уточнила, что США рассматривают общие рамки реагирования на последние развития. «И самое главное, мы хотим, чтобы режим прекращения огня был соблюден, чтобы люди могли покинуть Нагорный Карабах, если таков их выбор, и их права и достоинство были гарантированы», — сказала Пауэр.

Она не уточнила, какие инструменты США могут использовать в контексте этих обстоятельств, заверив, что в их распоряжении таких инструментов достаточно. «В Вашингтоне на очень высоком уровне идут обсуждения о том, какими будут адекватные действия», — отметила глава USAID.