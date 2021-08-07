Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт оценил результаты России на Олимпиаде в Токио, передает VG.

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше: Россия побеждает, а МОК и ВАДА лишь все запутывают, утверждая, что она отстранена. Сейчас каждый видит, что это «отстранение» — просто фарс. Система, которая пускает жаждущую медалей страну на Олимпийские игры и тем самым позволяет ей насмехаться над ними, безнадежна», — сказал Тайгарт.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов. (Газета.Ру)