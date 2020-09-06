Глава Украинской церкви заразился коронавирусом

Глава Украинской Православной церкви Киевского Патриархата Филарет заразился вирусом Covid-19. Положительный результат проявился у него после повторного теста на коронавирус, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Ранее пожилой патриарх заявлял, что пандемия — это кара за грехи людей, а прежде всего за однополые браки.

Пресс-служба 91-летнего Филарета сообщила также, что состояние владыки удовлетворительное, он находится под опекой врачей. (Напомним, что Синод Православной церкви Украины, признанной Вселенским патриархом, в которую при получении томоса влились приходы УПЦ КП, в 2019 году лишил Филарета права управлять Киевской епархией).

Еще в марте глава Украинской Православной церкви Патриарх Киевский Филарет убеждал, что эпидемия — это «Божья кара за грехи людские, грешность человеческую». «Прежде всего я имею в виду браки между людьми одного пола», — говорил иерарх.

После этих слов он был призван к ответу украинской организацией ЛГБТ+.

Коронавирус не миновал монастырей, приходов, самих священников, не только в Украине, но и во всем мире.

Так, в Киево-Печерской лавре — мужском монастыре Украинской Православной церкви Московского патриархата еще в апреле были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом. Вслед за этим заразились все священники, монахи, преподаватели, студенты Киевской духовной академии на территории обители.

Слова Филарета о пандемии, как о наказании людям за однополые браки, когда он сам заболел коронавирусом, звучат сейчас весьма двусмысленно.