Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что считает «безответственными и рискованными» недавние утечки в прессу данных об обмене США разведывательной информацией с Украиной, передает Financial Times.

«Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки», — сказал он.

По его словам, не стоит недооценивать возможности украинской разведки, у которой больше информации об их стране.