Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания, которую оппозиция не раз обвиняла в фальсификации результатов прошедших осенью 2020 года парламентских выборов, подала в отставку. О своем решении она написала во вторник в Facebook.

«Я хочу сообщить обществу, что приняла решение с 1 июля 2021 года больше не работать в должности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии, это даст возможность политическим сторонам избрать нового главу ЦИК на основе обновленного избирательного кодекса», — говорится в тексте.

Как отметила Жвания, решение она приняла после того, как в понедельник парламент Грузии утвердил масштабную избирательную реформу, проведение которой было одним из пунктов соглашения, достигнутого между властью и оппозиционными партиями 19 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. «Несмотря на то, что по закону я могла еще более двух лет продолжать работу в администрации, я считаю, что новые правила, принятые на основе соглашения Шарля Мишеля, принесли нам новую реальность. Соответственно, избрание председателя Центральной избирательной комиссии по-новому правилу будет еще одним дополнительным фактором для достижения широкого политического согласия», — отметила она.

Согласно грузинскому законодательству, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна будет представить парламенту кандидатуру на должность нового главы ЦИК. Для утверждения руководителя Центральной избирательной комиссии сроком на пять лет необходимо согласие 2/3 парламентариев из 150. Однако, если за кандидатуру нового председателя ЦИК проголосуют меньше 2/3 депутатов, он будет избран на шесть месяцев.