Глава Пентагона продлил срок пребывания Нацгвардии США в Капитолии до 23 мая

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник продлил до 23 мая срок размещения бойцов Национальной гвардии страны на территории американского Конгресса для обеспечения его безопасности. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, передает ТАСС.

Ранее полиция Капитолия направила в оборонное ведомство запрос о продлении сроков размещения военнослужащих более чем на два месяца.

«Остин одобрил запрос полиции Капитолия на продление оказания поддержки со стороны Нацгвардии до 23 мая 2021 года», — отметил пресс-секретарь. По его словам, на территории Конгресса останутся около 2,3 тыс. бойцов Нацгвардии. «Это представляет собой сокращение почти на 50% от нынешней поддержки», — подчеркнул Кирби.

«В течение этого продолжительного периода Минобороны будет работать с полицией Капитолия, чтобы постепенно сократить присутствие Национальной гвардии, если позволят условия», — заключил он.