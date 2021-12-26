Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных России источников, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Физически суда с LNG (сжиженным природным газом — прим. ред.) на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG сейчас не может поступать через трубы», — цитирует издание РБК-Украина Витренко.

По его словам, на территории Польши нужно модернизировать систему газопроводов, чтобы физически газ мог поступить на Украину или, к примеру, из Германии через Польшу. Однако для этого нужно время и инвестиции со стороны Варшавы, которая ждет для этих целей деньги от Европы (rg.ru).