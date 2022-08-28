Глава израильской службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа планирует посетить США на неделе для проведения переговоров по ядерной сделке с Тегераном. Об этом сообщает государственная телерадиокорпорация КАН.

«В свете сильной оппозиции ядерному соглашению глава Моссада Дуди (Давид) Барнеа отправится на встречи в Вашингтон на следующей неделе», — говорится в сообщении КАН.

По информации телерадиокомпании, в рамках визита Барнеа запланировано его участие в слушаниях Конгресса.

Уточняется, что глава «Моссада» выступал резко против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По его мнению, подписание соглашения приведет к тому, что «у иранцев появится лицензия на производство бомбы».

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Армии обороны Израиля и разведывательной службе «Моссад» готовиться к любому развитию событий вокруг ситуации с Ираном и возможного заключения новой ядерной сделки.