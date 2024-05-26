Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что помощь Украине от стран Запада должна оставлять пространство для возможного начала переговоров и заключения мира. В интервью газете La Stampa он отметил, что полное прекращение поддержки Киева приведет к третьей мировой войне.

«Ошибочно нагнетать и без того значительную напряженность. Да, нам нужно помочь Украине защитить себя, потому что, если вы ей не поможете, действительно разразится Третья мировая война», — заявил Крозетто.

В то же время он отметил, что помощь должна оказываться таким образом, чтобы оставлять возможности для «немедленного перемирия» и начала переговоров между Москвой и Киевом.