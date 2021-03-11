Глава Минобороны Турции посетил выставку, посвященную годовщине массовых убийств в Ходжалы

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вновь почтил память жертв резни, совершенной в ночь на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы в Нагорном Карабахе, сообщает Агентство Анадолу.

Глава оборонного ведомства Турции в сопровождении начальника Генштаба Яшара Гюлера, командующего сухопутными войсками Умита Дюндара, командующего ВМС Аднана Озбала и командующего ВВС Хасана Кючюкакюза, посетил в четверг фотовыставку, посвященную 29-й годовщине геноцида в Ходжалы.

Акар и командующие родами войск были проинформированы о выставке, организованной при поддержке Генконсульства Азербайджана в Стамбуле.

Глава Минобороны почтил память сотен граждан Азербайджана, ставших жертвами жестокой расправы армян. «Боль азербайджанских братьев отзывается в наших сердцах. Мы не забыли и никогда не забудем эту трагедию. Мы не забудем прошлое, и будем смотреть в будущее», — сказал Акар.