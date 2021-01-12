Глава Минобороны Турции осудил нападки французской коллеги в адрес Анкары

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выразил недоумение в связи с позицией министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли по инциденту 10 июня 2020 года в рамках миссии НАТО в Средиземном море, сообщает Агентство Анадолу.

«Коллега из Франции вероятно путает события, допуская нападки в адрес Турции. Мы однозначно и решительно отвергаем любые обвинения по данному вопросу», — сказал Хулуси Акар в ходе совещания в режиме видеоконференции с участием начальника Генштаба и командующих родами войск.

Акар напомнил об участии турецких военных в многочисленных миссиях НАТО, в том числе, в Афганистане, Косово, Средиземном и Адриатическом морях.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг прекрасно осведомлен о роли Турции и неоднократно подчеркивал этот факт. Утверждения Парижа о некой угрозе французскому фрегату оказались вымыслом и это было доказано в ходе расследования как на судах, так и в штабах. Все данные переданы для расследования представителям Альянса. Французы вероятней всего пытаются увести внимание от собственной медлительности», — сказал Акар.

Глава Минобороны Турции напомнил также о том, что французский фрегат, который якобы столкнулся с «турецкой угрозой» в Средиземноморье, непосредственно до инцидента обратился за помощью к турецкой стороне в вопросе поставки топлива.

Акар напомнил, что Турция занимает пятое место в НАТО по уровню участия в операциях Альянса, а с точки зрения финансового вклада в деятельность военно-политического блока находится на восьмой позиции.

«Никто не вправе выносить вердикты, и тем более ставить под сомнение, отношения Анкары с Североатлантическим альянсом. Все стороны должны учитывать и не игнорировать вклад нашей страны в миссии Альянса. Это также противоречит духу солидарности и партнерства в рамках НАТО», — подчеркнул глава оборонного ведомства.