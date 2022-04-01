«В ходе пребывания в Польше глава МИД проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства и оценит текущую ситуацию с украинскими беженцами», — отметил он. Мацуно подчеркнул, что вылет японской делегации в Польшу запланирован на вечер пятницы. Изначально в Польшу должен был направиться японский министр юстиции Ёсихиса Фурукава, однако его зарубежная поездка была отменена после контакта с заразившимся новым коронавирусом.

Как уточнил сам Хаяси на пресс-конференции в Токио, его поездка в Польшу продлится до 5 апреля. Он совершит свой визит в качестве специального представителя премьер-министра Фумио Кисиды. При этом министр сказал, что в настоящее время рассматривается вариант, при котором на обратном пути в Японию на борт правительственного самолета могут быть взяты украинские беженцы.

15 марта Япония объявила, что беженцы с Украины могут получать годовую визу, которая позволит им осуществлять трудовую деятельность. К настоящему времени Япония приняла более 200 украинских беженцев. В основном это родственники или знакомые проживающих в Японии граждан Украины.