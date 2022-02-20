Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси 19 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил украинскую ситуацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье японским МИД.

«Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие ради снижения напряженности, заявив о непризнании изменения статуса-кво в одностороннем порядке и силовыми методами, а также подтвердив последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечается в сообщении ведомства. Кроме того, участники встречи «обменялись мнениями по поводу ситуации в Индо-Тихоокеанском и европейском регионах». Помимо этого, Столтенберг заявил о «намерении НАТО развивать сотрудничество с Японией в различных областях».(ТАСС)