Глава МИД Венгрии заявил, что безопасность Европы в значительной степени зависит от Турции

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что безопасность Европы в значительной степени зависит от Турции.

«Сегодня безопасность Европы во многом зависит от Турции, как бы это не хотели признавать», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Сийярто также сообщил о готовности Венгрии оказать помощь в установлении диалога между Турцией и рядом стран — членов ЕС. «Сотрудничество между ЕС и Турцией должно сохраняться. Венгрия готова помочь наладить диалог между Анкарой и некоторыми государствами из состава ЕС», — добавил он. (ТАСС)