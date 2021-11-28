Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что 20 лет миссии НАТО по поддержанию национальной безопасности в Афганистане «закончились провалом».
«Двадцать лет международной миссии закончились провалом, потому что у нас были планы по оказанию финансовой помощи для поддержания национальной безопасности Афганистана и сил обороны до 2024 года. … А потом, еще до того, как мы окончательно покинули Афганистан, все наши планы рухнули», — заявил Сийярто в интервью телеканалу RТ.
Кроме того, министр отметил, что Венгрия приняла участие в эвакуации афганских граждан из Афганистана. В конце сентября Сийярто в интервью РИА Новости сообщил об эвакуации 400 афганцев, работавших с Венгрией.