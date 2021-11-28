«Двадцать лет международной миссии закончились провалом, потому что у нас были планы по оказанию финансовой помощи для поддержания национальной безопасности Афганистана и сил обороны до 2024 года. … А потом, еще до того, как мы окончательно покинули Афганистан, все наши планы рухнули», — заявил Сийярто в интервью телеканалу RТ.