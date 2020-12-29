Глава МИД Украины назвал российскую вакцину гибридным оружием

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете «День» заявил, что российская вакцина от коронавируса является гибридным оружием против Киева.

По его словам, существует классический путь получения вакцины — через систему COVAX.

Можно напрямую договориться с производителем о поставках препарата или же обратиться к странам, которые уже зарезервировали препарат с большим запасом.

«И есть еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что, когда речь идет о российской вакцине, то она гибридное оружие России против Украины», — заявил Кулеба.

Ранее украинский Минздрав сообщил, что не собирается закупать или получать российские вакцины от COVID-19, а также не ведет на этот счет никаких переговоров. (gazeta.ru)