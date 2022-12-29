Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «бессмысленным варварством» ракетный обстрел ВС России украинских городов в преддверие Нового года.

«Бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят на ум, когда Россия запускает очередной ракетный обстрел мирных украинских городов в преддверии Нового года. Не может быть «нейтралитета» перед лицом таких массовых военных преступлений. Притворяться «нейтральным» равносильно тому, чтобы встать на сторону России», — написал Кулеба в Twitter.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

В ряде областей Украины, в том числе столице Киеве, прогремели взрывы.