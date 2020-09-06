Глава МИД Турции осудил оценки канцлера Австрии в адрес Эрдогана

Глава турецкой дипломатии осудил нападки австрийского канцлера в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Анадолу.

Наибольшую угрозу для Европейского союза и общеевропейских ценностей представляет извращенная идеология, которую отстаивает и канцлер Австрии Себастьян Курц, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В беседе с изданием Handelsblatt, Курц ранее высказал мнение о том, что «Эрдоган использует в своих целях турок, проживающих в европейских странах, а также карту нелегальной миграции, и поэтому ЕС важно проявить солидарность в Грецией».

Чавушоглу подчеркнул, что позиция Курца и ему подобных основана на поощрении ксенофобии и исламофобии, что является плодом больного мышления ряда современных западных политиков.