В 2021 году Азербайджан продолжал независимую внешнюю политику. В этом году основными приоритетами Азербайджана во внешней политике являлись развитие отношений с учетом новых реалий в регионе, а также реализация различных международных проектов.

Как сообщает #, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции.

«В контексте новых реалий, возникших в регионе в результате победы Азербайджана в 44- дневной войне, Азербайджан стремился донести свою позицию до мировой общественности, используя все допустимые рамки, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, ЕС, Совета Европы, ОИС и ряда других региональных платформ», — заявил Д. Байрамов.