Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся в Пекине встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил готовность посетить Соединенные Штаты. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.

В сообщении телевидения указали, что во время переговоров стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне.

«Госсекретарь Блинкен пригласил члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Китая Цинь Гана в США, Цинь Ган выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время», — отметили в сообщении.