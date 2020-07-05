Глава МИД Израиля предупредил о последствиях аннексии

Израильское правительство должно проанализировать ситуацию в сфере безопасности и уже затем принимать решение о начале реализации плана аннексии территории ряда еврейских поселений и долины реки Иордан на оккупированном Западном берегу реки Иордана.

Об этом газете «Маарив» сказал глава МИД Израиля Габи Ашкенази.

По словам министра, аннексия приведет к росту напряженности в регионе, осложнит отношения с Иорданией и странами Европы.

Министр также оценил возможные последствия аннексии для отношений Израиля с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«ОЭСР — не политическая организация и не Совет Европы. Это всего лишь организация, обеспечивающая экономическое сотрудничество между странами, и я не думаю, что членство Израиля в ОЭСР окажется под угрозой из-за аннексии»,- сказал министр.

Тем временем, министр обороны Израиля и лидер блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц сказал, что дата 1 июля «не священна для начала аннексии» и нужный день еще не настал.

Ганц также считает, что перед реализацией плана аннексии Тель-Авиву следует позаботиться о своей безопасности и провести консультации с палестинцами и соседними странами.