Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе

 Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к «эскалации или войне».
«Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц», — написал Зариф в Twitter.
«Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии», — добавил он.(РИА Новости)
| 2020-01-08T06:49:04+00:00 8 января 2020, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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