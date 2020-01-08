Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к «эскалации или войне».
«Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц», — написал Зариф в Twitter.
«Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии», — добавил он.(РИА Новости)