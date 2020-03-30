Глава МИД Ирана назвал санкции США на фоне коронавируса терроризмом

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в своем сообщении в Twiter подчеркнул беспрецедентную войну США против иранской нации и призвал остановить военные преступления.

«Во время вспышки коронавируса Соединенные Штаты пошли дальше саботажа и убийств и начали экономическую войну, экономический и медицинский терроризм против иранцев. Это  не допустимо даже на поле боя. Остановите военные преступления! Прекратите следовать аморальным и незаконным санкциям Соединенных Штатов», — написал он. (ИРНА)

| 2020-03-30T10:17:01+00:00 30 марта 2020, 12:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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