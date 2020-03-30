Глава МИД Ирана назвал санкции США на фоне коронавируса терроризмом

«Во время вспышки коронавируса Соединенные Штаты пошли дальше саботажа и убийств и начали экономическую войну, экономический и медицинский терроризм против иранцев. Это не допустимо даже на поле боя. Остановите военные преступления! Прекратите следовать аморальным и незаконным санкциям Соединенных Штатов», — написал он. (ИРНА)