Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приглашен в парламент.

Как передает Report, об этом сообщил председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе.

По его словам, по требованию фракции «Лело» глава МИД выступит 21 июня на закрытом заседании комитета: «Министр представит отчет о визитах в соседние страны – Азербайджан, Армению, Турцию и саммите НАТО».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МИД этой страны Давид Залкалиани 5 мая посетили Азербайджан с официальным визитом.