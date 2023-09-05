Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко раскритиковала президента России Владимира Путина за блокирование «зерновой сделки» и атаки на портовую инфраструктуру на юге Украины.

Заявление Бербок приводит Welt, сообщает «Европейская правда».

«Игра Путина с «зерновым соглашением» является циничной», – подчеркнула глава немецкого внешнеполитического ведомства.

В то же время, Бербок назвала важными усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на возвращение соглашения.

«Только из-за Путина грузовые суда снова не имеют свободного прохода. Россия усиливает глобальный голод», – добавила она.

По словам немецкого министра, работа над альтернативными маршрутами для экспорта зерна из Украины продолжается – «сейчас больше, чем когда-либо».

Напомним, Путин после переговоров с Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.