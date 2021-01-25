Глава МИД Франции считает, что Европа и США при Байдене будут сотрудничать на новой основе

Трансатлантические отношения между европейскими странами и США претерпевают качественные изменения и будут в дальнейшем развиваться на новой основе. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в воскресенье в интервью радиостанции France Inter.

«Во время периода правления президента Дональда Трампа США отказались от режима многосторонности. Именно Европе пришлось заботиться о «стенах и мебели» в здании мирового порядка. В частности, это касается Парижского соглашения по климату, венских договоренностей с Ираном, инициатив относительно деятельности Всемирной торговой организации, борьбы с терроризмом», — отметил министр. «Лозунг «Америка в первую очередь» привел на деле к одиночеству США. <…> Теперь открываются новые перспективы», — сказал Ле Дриан.

По его словам, «новым фактором является то, что многосторонность вновь набирает силу, о чем свидетельствует стремление нового президента США Джозефа Байдена вернуть страну в Парижское соглашение по климату, а также во Всемирную организацию здравоохранения». «То есть США возобновляют деятельность по прежним направлениям», — констатировал глава МИД.

«Но в то же время следует учитывать, что четыре года [отношений с предыдущей американской администрацией] не прошли без определенного воздействия, — отметил Ле Дриан. — Теперь Европа, в отношении которой новая администрация заявляет о своем стремлении укреплять трансатлантические связи, уже будет совсем не та, что прежде. К ситуации четырехлетней давности возвращение невозможно», — подчеркнул министр.(ТАСС)