Франция и ФРГ рассчитывают провести министерскую встречу в нормандском формате с коллегами из России и Украины как можно скорее, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Нормандский» формат не подвергается сомнению. Поэтому я повторил наше общее намерение побудить к проведению встречи в нормандском уровне на министерском уровне как можно скорее с нашими российским и украинским коллегами на основе минских договоренностей», — сказал Ле Дриан на совместной пресс-конференции с новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок по итогам их встречи в Париже.