Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отменил встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Встреча планировалась на пятницу <…> Но нет», — сказал он.

По его словам, о переговорах с Лавровым шла речь лишь в том случае, если не будет вторжения в Украину. Встреча должна была состояться 25 февраля в Париже.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны пришли к согласию в вопросе координации санкций против компаний и лиц в России, которые способствуют «агрессии в Украине».

До этого стало известно, что глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций в отношении России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Лондон вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов – братьев Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.