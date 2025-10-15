Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Филяндии Элиной Валтонен после ее появления на антиправительственном митинге в Тбилиси. Об этом сообщили в администрации правительства Грузии.

«В связи со вчерашним участием в противозаконном митинге и ложными заявлениями премьер-министр отменил запланированную встречу с главой МИД Финляндии», – говорится в распространенном заявлении.

5 октября МВД Грузии объявило, что будет рассматривать любую протестную акцию, проведенную в последующие дни, как продолжение событий 4 октября, которые власти квалифицируют как попытку госпереворота. Тогда митинг оппозиции, бойкотирующей муниципальные выборы, перерос в столкновения с полицией после того, как небольшая группа демонстрантов попыталась проникнуть в резиденцию президента Грузии.

Несмотря на предупреждение принять «соответствующие меры», небольшие протестные митинги продолжались в Тбилиси ежедневно. Во вторник Валтонен пришла на акцию у парламента Грузии после встречи с главой МИД Макой Бочоришвили. Она выразила поддержку демонстрантам, которые почти год требуют досрочных парламентских выборов, считая нынешние власти нелегитимными. (newsgeorgia.ge)