Глава МИД Франции: Армения не признаёт Нагорный Карабах и не просит этого от Франции

Национальное Собрание Франции приняло резолюцию с призывом признать Нагорный Карабах. За проголосовали 188 депутатов, против – три, передает «Спутник Армения».

Резолюция носит рекомендательный характер для правительства Франции.

Французские депутаты также призвали свое правительство, вместе с другими европейскими партнерами, скорейшим образом оказать гуманитарную помощь армянскому населению Нагорного Карабаха, а также пересмотреть вопрос о продолжении процесса по присоединению Турции к ЕС.

Отметим, на сегодняшнем обсуждении проекта резолюции глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не считает признание полезным для переговорного процесса.

Министр отметил, что сама Армения не признает Нагорный Карабах и не просит этого от Франции: «Наши армянские друзья не просят нас об этом, и они сами не признали Карабах, в каких бы то ни было границах. Мой армянский коллега, господин Айвазян, просит нас о другом – о том, чтобы поддержать прекращение огня и обеспечить возвращение людей в свои дома».

В то же время, отметил министр, статус-кво, сложившийся в зоне конфликта, не привел к его окончательному решению. Приоритет Франции как переговорщика – помочь тому, чтобы мирные жители могли вернуться в свои дома.

Он напомнил, что по указанию президента республики, в Ереван был отправлен самолет с медицинскими принадлежностями, а через несколько дней прибыла делегация во главе с госсекретарем МИД Франции Жаном-Батистом Лемуаном. На борту этого самолета также находился гуманитарный груз. Этим же бортом прибыли французские врачи из организации «Врачи без границ», которые помогут армянским коллегам.

Напомним, 25 ноября Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. За документ проголосовали 305 депутатов при 1 против.