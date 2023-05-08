Новый министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что единственной возможностью дать Украине гарантии безопасности после окончания конфликта будет членство страны в НАТО. Такое мнение он выразил в интервью агентству Bloomberg.

«Самая четкая и единственная возможность дать реальную гарантию для Украины после войны — это членство в НАТО», — сказал Цахкна.

По его словам, недостаточно просто повторять уже существующую позицию о том, что Украина приветствуется в альянсе, на следующем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля этого года, необходимо изложить конкретные шаги для того, чтобы Киев стал членом военного блока.

Отвечая на вопрос агентства, готова ли Эстония предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в НАТО, министр заявил, что она должна иметь их в течение этого периода, но в первую очередь следует сосредоточиться на том, как и когда Украина станет членом.